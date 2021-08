Subidas da EDP Renováveis e BCP levam PSI-20 a máximos pré-pandemia

Leia Também Retalho dá folêgo ao PSI-20. Jerónimo Martins em máximos de quatro anos

A bolsa de Lisboa fechou a sessão em alta, a registar ganhos de 1,26% para 5.310,63 pontos, em linha com as principais praças europeias. Na sessão de hoje, os pesos-pesados BCP e as cotadas do grupo EDP deram força ao índice, levando o PSI-20 a máximos de fevereiro de 2020, antes de a pandemia chegar a Portugal.Das 18 cotadas que compõem o índice de referência da bolsa nacional, 13 fecharam o dia a subir, 4 em queda e 1 inalterada.A EDP Renováveis liderou os ganhos na sessão desta quarta-feira, ao disparar 4,13% para 21,70 euros, atingindo máixmos de 11 de fevereiro. A casa-mãe, a EDP, também terminou o dia em terreno positivo, a valorizar 2,15%, a cotar nos 4,649 euros.O peso-pesado BCP deu também força à subida do índice, ao registar ganhos de 3,77%, para 12,67 cêntimos. A Jerónimo Martins terminou o dia em máximos de 50 meses, a apreciar 0,17% para 17,95 euros.Os CTT valorizaram 1,69%, a cotar nos 4,505 euros e a construtora Mota-Engil subiu 1,52% para 1,340 euros.A petrolífera Galp foi o único dos cinco pesos pesados a fechar a sessão em terreno negativo, ao ceder 1,03% para 8,610 euros.Numa sessão em que apenas quatro cotadas fecharam no vermelho, a Novabase cedeu 0,86% 4,60 euros, a Corticeira Amorim caiu 0,35% para 11,50 euros e a Sonae depreciou 0,34% para 88,65 cêntimos.Fora do PSI-20, a Greenvolt apreciou 1,37%, a cotar nos 4,815 euros, o valor máximo de cotação desde a estreia em bolsa, a 15 de julho.(notícia atualizada)