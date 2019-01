Subidas da EDP Renováveis e da Sonae anulam quedas da EDP e da Pharol

A bolsa nacional fechou inalterada, numa sessão em que a maior parte das bolsas europeias subiram. Os ganhos superiores a 1% da EDP Renováveis e da Sonae SGPS contrariaram as quedas da EDP e Pharol.

O PSI-20 fechou inalterado nos 4.923,75 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas. Entre as principais praças europeias a tendência é, na maior parte dos casos, positiva, num dia marcado por pouca definição depois de os investidores terem ficado dececionados com o que foi conhecido das negociações comerciais entre os EUA e a China.

Pequim e Washington divulgaram comunicados curtos que deram poucos detalhes sobre as negociações comerciais, o que levou a que se especulasse que não houve progressos significativos. Esta questão provocou mesmo perdas nas bolsas, que entretanto recuperaram de forma ligeira. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a subir 0,28%

Na bolsa nacional, a queda expressiva da Pharol e as descidas da EDP e dos CTT foram determinantes para o desempenho do principal índice.

A Pharol, que ontem disparou mais de 8% à boleia do acordo alcançado com a brasileira Oi, fechou esta quinta-feira, 10 de janeiro, a ceder 2,91% para 0,187 euros.

No setor da energia, a EDP cedeu 0,42% para 3,062 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 1,03% para 7,86 euros. A Galp Energia também terminou o dia a perder 0,55% para 14,495 euros. Já a REN cedeu 0,39% para 2,54 euros, depois de ontem ter sido noticiado que o Tribunal Constitucional não deu razão à REN nos argumentos que apresentou para que a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) fosse considerada inconstitucional. A empresa perdeu assim uma batalha contra o Estado, que poderá também ter influência nos outros processos que envolvem a Galp e a EDP.



A evitar a queda da bolsa nacional esteve também a Sonae SGPS, ao subir 2,24% para 0,8455 euros, num dia em que a Jerónimo Martins fechou estável nos 10,68 euros.