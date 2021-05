Subidas de BCP e EDPR ajudam PSI-20 a tocar máximos de 15 meses. Lisboa volta a liderar ganhos na Europa

8,49% para os 17,38 cêntimos por ação, o que representa um máximo desde fevereiro do ano passado e a maior subida intradiária desde janeiro deste ano. A impulsionar esta prestação em bolsa estão os resultados "acima do esperado" apresentados ontem, já depois do fecho de sessão.



A impulsionar esta prestação em bolsa estão os resultados "acima do esperado" apresentados ontem, já depois do fecho de sessão.O BCP obteve lucros de 57,8 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Um aumento face ao mesmo período do ano passado, apesar de o banco liderado por Miguel Maya ter constituído 112,8 milhões de euros para riscos legais associados a créditos em francos suíços, na Polónia.Os analistas do CaixaBank/BPI previam uma subida homóloga de 35% no lucro líquido referente aos primeiros três meses deste ano, para os 48 milhões de euros.

A impedir subidas mais expressivas do PSI-20 estão as quatro cotadas que descontaram esta terça-feira o dividendo que será pago aos acionistas a partir de dia 20.

A Galp, que vai pagar um dividendo de 0,35 euros, perdeu 2,12% para os 10,16 euros por ação. Mas sem contar com o desconto do dividendo, a petrolífera teria subido 1,25%.



Situação semelhante verifica-se na Altri, cujas ações hoje perderam 3,30% para os 6,45 euros por ação. Se não tivermos em conta o dividendo de 0,25 euros por ação que a papeleira vai distribuir pelos acionistas, teria conseguido valorizar 0,45% na sessão desta terça-feira.



Em ex-dividendo esteve também a Ramada - que caiu 6,74% para os 6,92 euros por ação. Não fosse o desconto dos 0,60 euros por ação que diz respeito à remuneração aos acionistas, e a cotação da empresa teria subido 1,35% hoje.



Já os CTT - Correios de Portugal terminaram o dia a valorizar 1,40%, mesmo com o desconto dos 0,085 euros por ação do dividendo. Sem este valor, as ações teriam valorizado 3,55%.

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira a ganhar 0,70% para os 5.278,80 pontos, alargando o ciclo de subidas pelo quinto dia consecutivo. No resto da Europa, o sentimento foi também de ganhos, mas Lisboa conseguiu voltar a liderar as valorizações entre as principais capitais europeias.Por cá, um dos destaques foi para o BCP - Banco Comercial Português, que fechou o dia a ganhar 3,75% para os 16,62 cêntimos por ação, mas chegou a registar um ganho deA subir esteve também a EDP Renováveis (3,74%) e a EDP (2,04%).