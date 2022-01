Ganhos do BCP e da EDPR levam bolsa a subir mais de 2%

Num comentário aos dados preliminares, os analistas do CaixaBank/BPI aplaudiram os números reportados, que ficaram acima das suas expectativas, suportados "na forte evolução das vendas no quarto trimestre" do ano.



A bolsa portuguesa fechou a valorizar pela primeira vez em quatro sessões, animada pelas fortes subidas do BCP e da EDP Renováveis. Na Europa, a sessão foi também de recuperação, num momento em que as atenções dos investidores estão focadas na Reserva Federal dos Estados Unidos.O índice PSI-20 fechou a subir 2,12%, a maior subida desde setembro, com 16 ações em alta, duas a descer e uma inalterada.O BCP foi o título que mais subiu na sessão, ao avançar 3,92% para 0,15 euros por ação, com o banco a recuperar parte das quedas registadas nos últimos dias.Já a EDP Renováveis terminou a valorizar 3,56% para 18,61 euros, enquanto a casa-mãe, a EDP, avançou 2,33% para 4,48 euros. A elétrica comunicou ontem, já depois do fecho do mercado, que vendeu 32% do défice tarifário de 2021 por 562 milhões de euros. Ainda no setor da energia, a Galp subiu 2,56% para 9,93 euros, animada pelas valorizações registadas pelos preços do petróleo. O brent, negociado em Londres, já esteve a negociar esta quarta-feira acima dos 90 dólares por barril, o que não acontecia desde 2014.Já no retalho, a Sonae ganhou 3,44% para 1,02 euros, a reagir aos números, relativos às vendas em 2021, reportados pela empresa esta terça-feira. A companhia faturou