Sucesso da OPA da Semapa nas mãos de institucionais

O fundo soberano da Noruega e as gestoras espanholas Bestinver e Cobas controlam perto de 10% do capital da Semapa. Além destes investidores, vários fundos norte-americanos e europeus detêm posições inferiores a 2% no capital da holding.

