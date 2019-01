Tecnologias devolvem ânimo a Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 0,65% para 24.065,59 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,07% para 2.610,30 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,71% para 7.023,83 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram sobretudo impulsionadas pelo sector tecnológico – que ontem tinha sido um dos que mais havia pressionado Wall Street.

Com este fôlego, o S&P 500 registou o primeiro ganho em três sessões e o Nasdaq conseguiu recuperar das perdas das duas últimas jornadas - regressando ao patamar dos 7.000 pontos. Já o Dow conseguiu posicionar-se de novo na fasquia dos 24.000 pontos.

A contribuir para o optimismo dos investidores esteve também o facto de a China ter anunciado medidas adicionais para revitalizar a sua economia, aliviando os receios de uma desaceleração económica mundial.

A Netflix disparou 6,52% depois de anunciar que vai subir os seus preços, tendo o ganho de 2,05% da Apple sido o menor entre as FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google [detida pela Alphabet]).

"O mercado esteve hoje a reagir favoravelmente ao facto de a segunda maior economia do mundo estar de facto a avançar com estímulos", comentou à Bloomberg o principal estratega da Northwestern Mutual Wealth Management, Brent Schutte.

"As tecnologias evoluem muito ao sabor do que se passa na China. O setor tecnológico tem mais receitas a provirem da China do que qualquer outro setor nos EUA", acrescentou.