Tecnologias e energia dão novos recordes ao S&P 500 e Nasdaq

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,09%, para 36.124,23 pontos, depois de ontem ter tocado nos 36.178,51 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,42%, para 4.680,06 pontos, o seu nível mais alto de sempre num encerramento. Durante a sessão foi catapultado para o valor mais alto de sempre, nos 4.683 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,81% para se fixar nos 15.940,31 – também um recorde em valores de fecho. Na negociação intradiária atingiu um máximo de 15.966,09 pontos – nível nunca antes tocado.

A contribuir para os novos recordes do S&P 500 e do Nasdaq estiveram sobretudo as big tech, as fabricantes de chips e as empresas ligadas à energia.

Os resultados robustos das tecnológicas deram gás a este setor, com a Qualcomm a disparar mais de 11% depois de a fabricante de microprocessadores ter estimado lucros e receitas melhores do que o esperado para o atual trimestre. A sua rival Nvidia escalou em torno de 10%.

O índice de semicondutores Philadelphia SE subiu 2,1%.

Já a Tesla, negociada no S&P 500 e no Nasdaq, somou 1,32% e atingiu novos máximos históricos nos 1.229,91 dólares, e outros titãs das tecnologias negociaram também no verde, como a Alphabet (dona da Google, Amazon e Meta Platforms.

Também as cotadas da energia estiveram em alta, numa sessão em que os preços do petróleo regressaram aos ganhos depois de a OPEP anunciar que não abriria as suas torneiras além do que estava previsto.

Os investidores continuaram animados pela perspetiva de a Fed não estar a pensar subir, para já, os juros diretores. A ajudar ao otimismo esteve também a redução dos pedidos de subsídio de desemprego em outubro.

O Dow não conseguiu acompanhar os ganhos pelo facto de o setor financeiro ter estado hoje mais débil, com o índice a ser penalizado pelo mau desempenho de bancos como o JPMorgan Chase e Goldman Sachs.