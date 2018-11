Tecnologias e petróleo travam sangria em Wall Street

O índice industrial Dow Jones foi o único que ficou inalterado face à sessão de ontem, permanecendo nos 25.413,29 pontos, depois de ter chegado a estar a subir.





Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,30% para 2.649,93 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,92% para 6.972,25 pontos.

As tecnológicas e as empresas ligadas à energia, que estiveram entre as que mais pressionaram nas últimas sessões, à conta sobretudo dos desaires da Apple e da forte queda dos preços do petróleo, foram hoje as que mais ajudaram a sustentar a tendência de subida.

Nas tecnologias, as acções da Amazon, Alphabet (dona da Google) e Facebook somaram mais de 2%, ao passo que a valorização da Apple foi menos acentuada (+0,11%).

Já as cotadas da energia subiram à conta de dois factores: a retoma dos preços do petróleo nos principais mercados internacionais e a divulgação de dados do governo norte-americano que revelaram uma forte procura de gasolina e gasóleo no país.

Além da recuperação do sector tecnológico e energético, também na frente da política monetária houve notícias que deram dar alento aos investidores. Segundo a Reuters, a agência de notícias MNI avançou que a Reserva Federal estará a planear fazer uma pausa na subida de juros já na Primavera do próximo ano – se isso acontecer, poderão não ocorrer os quatro aumentos previstos para a taxa directora em 2019.