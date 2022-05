Tecnológicas animam Wall Street. Mas S&P 500 está a ter pior arranque de ano desde 1939

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com as tecnológicas a contribuírem para a tendência.



02 de Maio de 2022 às 21:35







O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,26% para 33.061,50 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,63% para 12.536,02 pontos. Já o Standard & Poor's 500 encerrou a ganhar 0,57% para 4.155,38 pontos – e este é o seu pior arranque de ano desde 1939, quando o lendário investidor Warren Buffett tinha apenas 9 anos. Comparando o atual mercado acionista com o de há 83 anos, o S&P 500 era composto por apenas 90 empresas. Os índices de Wall Street continuam a revelar uma grande volatilidade e chegaram a estar a cair devido ao facto de se esperar que a Fed anuncie esta semana a sua maior subida de juros das últimas duas décadas. Na reunião de março, subiu a taxa diretora pela primeira vez desde 2018. Foi um aumento de 25 pontos base e agora espera-se que incremento seja de 50 pontos base. Entretanto, as bolsas ganharam fôlego com a entrada dos "dip buyers" – que aproveitam a queda dos preços para comprarem depois mais barato.

