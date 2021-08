Tecnológicas brilham em sessão de novos máximos em Wall Street

21:12







... O índice industrial Dow Jones terminou o dia a somar 0,04%, para 35.499,85 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão marcou um novo máximo histórico nos 35.510,77 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,30%, para 4.460,83 pontos, valor nunca alcançado num encerramento. Na negociação intradária tocou nos 4.461,77 pontos, nível nunca antes atingido. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,35% para 14.816,26 pontos. O seu máximo de sempre está nos 14.896,48 pontos e foi atingido na sessão de 5 de agosto. O bom desempenho das tecnológicas animou o Nasdaq e impulsionou também significativamente o S&P 500, que integra muitas cotadas do setor. Os intervenientes de mercado estiveram a digerir os novos dados económicos, com a diminuição dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego na semana passada nos EUA a influenciar mais o sentimento dos investidores do que o aumento dos preços no produtor. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

