Tecnológicas colocam Wall Street a sorrir

As bolsas norte-americanas fecharam a sessão em terreno positivo, impulsionadas pelas tecnológicas e outras empresas de grande capitalização bolsista. Os resultados das empresas, a maioria acima do esperado, como é o caso da Tesla- que duplicou os lucros trimestrais -, fortaleceram o sentimento de confiança dos investidores.



A empresa liderada por Elon Musk superou as expetativas e obteve lucros de 2.259 milhões de dólares. A impulsionar as contas da fabricante automóvel estiveram as várias subidas nos preços dos veículos para fazer frente ao aumento dos custos.





O S&P 500 encerrou a sessão com ganhos pelo terceiro dia consecutivo, com uma subida de 0,99% para 3.998,95 pontos, enquanto o industrial Dow Jones aumentou 0,51% para 32.036,90 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite somou 1,36% para 12.059,61 pontos.Os investidores estão agora de olhos postos na reunião da Reserva Federal norte-americana, na próxima semana, da qual poderá sair uma subida das taxas de juro em 75 pontos base.