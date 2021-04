Tecnológicas dão ânimo a Wall Street mas Janssen quebra Dow

O Dow Jones fechou a ceder 0,20%, para se fixar nos 33.677,27 pontos, pressionado pelos reveses em torno da vacina da Johnson & Johnson contra o coronavírus.

Já o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,33%, para 4.141,59 pontos, novo recorde de fecho. Durante a sessão estabeleceu um novo máximo histórico nos 4.148 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,05% para 13.996,10 pontos.

O facto de os juros da dívida pública estarem a aliviar nos EUA ajudou à subida das tecnológicas.

As "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos nos EUA caíram 5,1 pontos base para 1,6251%, bem abaixo do máximo de 14 meses atingido a 30 de março nos 1,776%.

A subida dos juros da dívida soberana tem pressionado sobretudo as cotadas do setor tecnológico, já que este contexto reduz o apetite por ações de elevado crescimento em prol de empresas que são vistas como tendo maior probabilidade de um bom desempenho com a retoma da economia.

A contribuir para os ganhos de hoje estiveram os dados do índice de preços no consumidor em março, que revelaram que o ritmo da inflação não está a subir disparatadamente, como se receou – e foi isso que levou hoje à queda dos juros das obrigações.

O índice de preços no consumidor aumentou 0,6% em março, a maior subida desde agosto de 2012, com o aumento das vacinações e os estímulos orçamentais a aumentarem o consumo. Ainda assim, estes dados não deverão mudar a posição da Fed de que a subida da inflação nos próximos meses será transitória.

Do lado negativo, destaque para a Johnson & Johnson, que recuou mais de 1% para mínimos de um mês depois de as agências federais da saúde nos EUA terem recomendado a suspensão da distribuição da sua vacina contra a covid-19, a Janssen, após seis casos de problemas com coágulos sanguíneos em pessoas que receberam o fármaco.

Foi este revés que levou a que o Dow Jones não conseguisse encerrar em terreno positivo.

Após a suspensão da vacina nos Estados Unidos, anunciada esta manhã, a Johnson & Johnson decidiu adiar a entrega da vacina na Europa.

Os bancos norte-americanos começam amanhã a reportar os resultados do primeiro trimestre e o pontapé de saída nesta época de divulgação de contas é dado esta quarta-feira pelo JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo.

Além disso, a Coinbase, uma das maiores plataformas de moedas digitais do mundo, dá entrada no Nasdaq Composite esta quarta-feira, numa altura em que o preço da bitcoin e da ether – as duas maiores criptomoedas – estão novamente em máximos históricos.