Tecnológicas dão força ao Nasdaq e S&P 500. Tesla avança 6%

O "sell-off", ou seja, venda em massa, nas bolsas norte-americanas viu uma pausa esta quarta-feira, com os índices a fecharem em terreno positivo. As empresas dos Estados Unidos adicionaram 89 mil postos de trabalho em setembro, tratando-se do menor aumento desde o início de 2021, segundo dados da ADP, empresa de tratamento de salários.O ritmo mais lento de contratação no setor privado, um indicador que o mercado acompanha por ser um "proxy" dos dados oficiais - que serão conhecidos sexta-feira - abriu o apetite dos investidores pelo risco, que acreditam que os dados hoje conhecidos, que apontam para uma menor robustez nas empresas norte-americanas, podem levar a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos a não subir mais os juros.O índice de referência S&P 500 somou 0,81% parapontos, o industrial Dow Jones valorizou 0,39% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 1,35% parapontos.A dar força ao S&P 500 e ao Nasdaq estiveram sobretudo as gigantes tecnológicas, com a Tesla - que apesar de atuar no setor automóvel tem comportamentos semelhantes às "big tech" - a comandar as subidas (5,99%).A Microsoft e a Amazon também valorizaram, com avanços de 1,78% e 1,83%, respetivamente.O mercado laboral volta a centrar as atenções na sexta-feira, dia em que o Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de postos de trabalho criados em setembro, assim como a taxa de desemprego. Dados robustos podem lançar novo pessimismo sobre o mercado, uma vez que sinalizam que a economia aguenta novas subidas.