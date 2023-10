Tecnológicas dão força ao Nasdaq. Tesla recupera fôlego

Michael Barr, vice-presidente do banco central para a supervisão, disse esta segunda-feira que a grande questão para os bancos centrais é a de quanto tempo devem deixar as taxas de juro em níveis elevados, enquanto Michelle Bowman, governadora da Fed, reiterou a necessidade de subidas adicionais.

4.288,39

33.433,35

Congresso ter aprovado uma medida de financiamento provisório para manter o Governo norte-americano a funcionar. Ainda assim, o foco acabou por se virar para a política monetária, com a perspetiva de novas subidas dos juros diretores a diminuir o apetite pelo risco.



As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que os investidores digerem novas declarações em defesa de uma política monetária mais restritiva por parte da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos.O S&P 500, índice de referência, fechou praticamente na linha d'água, com uma subida de 0,01% parapontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,67% para 13.307,77 pontos, impulsionado por gigantes tecnológicas como a Apple, que subiu 1,48% a Microsoft (1,92%) e a Nvidia (2,95%).Já o industrial Dow Jones cedeu 0,22% parapontos.A Tesla conseguiu recuperar das perdas registadas no arranque da sessão, à boleia de uma queda da produção no terceiro trimestre, tendo fechado o dia com ganhos de 0,55%.Os índices norte-americanos viram um ligeiro alívio depois de o