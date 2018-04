Tecnológicas dão tracção a Wall Street

Os principais índices bolsistas dos EUA encerraram a sessão em alta, com ganhos expressivos. A animar estiveram sobretudo os títulos tecnológicos, a corrigirem da recente derrocada e animados pela forte valorização do Facebook após a apresentação das contas trimestrais.

As principais bolsas norte-americanas regressaram aos ganhos, muito à conta das tecnologias depois dos resultados trimestrais robustos do Facebook e da Advanced Micro Devices (AMD).

O Dow Jones encerrou a somar 0,99% para 24.322,34 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,04% para 2.666,94 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite ganhou 1,64%, fechando a valer 7.118,68 pontos.

A negociação foi sobretudo animada por um sector que nos últimos tempos tem pressionado bastante Wall Street após um arranque de ano em grande: o tecnológico.

Hoje os investidores deram tréguas às tecnológicas, sobretudo devido aos bons resultados reportados na véspera, após o fecho da bolsa, de cotadas como o Facebook.

A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg anunciou lucros e receitas acima das estimativas, o que agradou ao mercado. A dona da rede social com mais utilizadores encerrou a sessão a disparar 9,06% para 174,16 dólares, depois de ter chegado a escalar 10,38% na negociação intradiária - naquele que foi o seu melhor dia em bolsa nos últimos dois anos.



"Todos estão surpreendidos com o desempenho tão bom destas empresas neste período de apresentação de resultados", comentou à Bloomberg o CEO da E-Valuator Funds, Kevin Miller. "Há duas coisas que motivam os mercados: a primeira são os fundamentais e a segunda é a emoção", acrescentou.

As restantes cotadas do sector foram contagiadas por este movimento positivo, com a Amazon – cujos resultados são apresentados esta noite – entre os destaques ao subir 3,96% para 1.517,96 dólares, a apenas 5% do seu recorde de fecho estabelecido no passado dia 12 de Março.