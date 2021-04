Tecnológicas e banca levam Wall Street a renovar recordes

Com as tecnológicas e a banca a funcionarem como "motores", Wall Street despediu-se da semana com novos máximos históricos. Os títulos do setor financeiro foram ajudados pela subida nos juros das obrigações do Tesouro após três dias de queda.O Dow Jones subiu 0,89% e fechou num novo recorde de 33.800,60 pontos. Durante o dia tocou mesmo um máximo absoluto nos 33.810,87 pontos.Também o S&P 500 alcançou níveis inéditos. Ao avançar 0,77%, o índice terminou a semana nos 4.128,80 pontos, depois de ter fixado um novo recorde no intraday nos 4.129,48 pontos.Sem recordes o Nasdaq Composite valorizou 0,51% para os 13.900,18 pontos, máximo desde 17 de fevereiro. Durante a negociação, o índice dominado pelas tecnológicas tocou os 13.905,41 pontos.Entre as cotadas de maior peso, destacaram-se pela positiva a Apple (2,02%), Amazon (2,21%), Alphabet (0,90% para novo máximo histórico) e Microsoft (1,03% e também recorde de sempre).O Facebook, por seu turno, cedeu 0,18% e a Tesla caiu 0,99%.Também com saldo positivo no dia estiveram cotadas como a UnitedHealth, Nike, Merck, JP Morgan Chase, Wells Fargo e American Express.