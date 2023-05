Tecnológicas e moderação de preços animam Wall Street. Só Dow recuou

Os principais índices do outro lado do Atlântico fecharam quase generalizadamente em terreno positivo, com os dados da inflação de abril nos Estados Unidos a animarem os investidores.

O índice industrial Dow Jones foi o único que cedeu, mas de forma marginal, ao deslizar 0,09% para 33.531,33 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,45% para 4.137,64 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite fechou a ganhar 1,04% para 12.306,44 pontos.

A inflação registou uma ligeira moderação em abril, o que contribuiu para o otimismo – se bem que a prudência se mantenha.

As cotadas que mais ganharam foram as das tecnologias, com destaque para os bons desempenhos de pesos-pesados como a Amazon, Apple e Microsoft – que, devido ao seu elevado endividamento, beneficiam com a possibilidade de a Fed deixar de subir os juros diretores caso a inflação entre decididamente na rota desejada.

Em alta esteve também a fabricante de veículos elétricos Rivian, depois de reiterar os seus planos de produção.

Do lado negativo, destaque para a Airbnb, que cedeu terreno depois de fazer projeções cautelossas para as vendas do seu segundo trimestre fiscal.