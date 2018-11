Tecnológicas e retalhistas dão fôlego a Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em alta neste arranque da semana, com as tecnológicas a contribuírem para o movimento positivo. Também os ganhos das retalhistas, nesta Cyber Monday, ajudaram à tendência de subida em Wall Street.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,46% para 24.639,93 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,55% para 2.673,49 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,06% para 7.081,85 pontos.

A animar a negociação estiveram as retalhistas, que ganharam terreno à conta de se estimarem 7,8 mil milhões de dólares de vendas nesta Cyber Monday – o dia do ano em que se registam mais compras online.



Entre os destaques das maiores subidas neste sector estiveram a Tiffany & Co. e a Best Buy.

Também as tecnológicas estiveram a ajudar ao movimento de subida, a recuperarem das fortes quedas registadas na semana passada - com os índices dos EUA a viverem a sua pior semana do último mês, sobretudo devido a esta queda das FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google [detido pela Alphabet]) e outras cotadas das tecnologias.



Na sessão desta segunda-feira, todas as FAANG valorixaram e a Amazon chegou mesmo a disparar mais de 5%.





O petróleo, que na passada Black Friday (dia de descontos generalizados) viveu uma verdadeira "sexta-feira negra", esteve também hoje a ganhar terreno, o que animou as cotadas do sector da energia.

Por outro lado, as subidas generalizadas dos índices bolsistas norte-americanos surgem também como uma correcção depois das pesadas perdas das últimas sessões.

"A semana passada foi bastante má para os mercados accionistas e por vezes dá-se uma escalada de recuperação. Os mercados deverão estar a subir um pouco com base nisso", comentou à Reuters o vice-presidente do departamento de trading e derivados da Charles Schwab, Randy Frederick.



Os investidores aguardam com expectativa pela reunião de política monetária da Fed, esta semana, para obterem mais pistas sobre o ritmo de subida das taxas de juro.