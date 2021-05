Tecnológicas içam Wall Street com alívio dos juros da dívida a dar empurrão

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com a ajuda as tecnológicas, numa sessão em que os juros da dívida soberana se desagravaram para mínimos de duas semanas.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 24 de Maio de 2021 às 21:16







... O Dow Jones fechou a somar 0,54%, para se fixar nos 34.393,98 pontos. Isto depois de a 10 de maio ter estabelecido um máximo histórico nos 35.091,56 pontos e de na semana passada ter chegado a negociar abaixo dos 34.000 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,99%, para 4.197,05 pontos. Os 11 setores representados no S&P 500 subiram todos. Este índice, recorde-se, fixou a 7 de maio um recorde nos 4.238,04 pontos (hoje atingiu um máximo de 4.209,52 pontos na negociação intradiária, ficando assim muito perto já desse valor). Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,41% para 13.661,17 pontos. Entre os melhores desempenhos estiveram cotadas como a Apple, Amazon e Tesla. O Nasdaq tem sido um dos índices mais penalizados pela subida das "yields" da dívida pública, já que as tecnológicas são muito sensíveis aos juros das obrigações, pelo que o alívio dos juros na sessão de hoje – para mínimos de duas semanas – ajudou a catapultar o índice. Os juros cedem terreno numa altura em que os receios de um aumento da inflação parecem estar a atenuar-se, já que os investidores estão a começar a ver que a proposta do presidente Joe Biden de investimento em infraestruturas deverá ser menos ambiciosa do que o esperado – podendo assim não dar o grande impulso que poderia levar a um continuado aumento de preços. Isto porque os republicanos continuam a fazer finca-pé quanto ao valor inicialmente projetado por Biden. Na passada sexta-feira, a Casa Branca fez uma contraoferta aos republicanos na negociação do pacote de investimentos em infraestruturas, reduzindo o montante previsto de 2,3 biliões de dólares para 1,7 biliões de dólares. "Os juros estão a descer porque os receios em torno da inflação também estão a diminuir, pelo que estamos a ver que as tecnológicas estão a ficar de novo mais atrativas", comentou à Reuters o principal estratega de investimento da CFRA Research, Sam Stovall. Apesar de alguns analistas advertirem que talvez ainda seja demasiado cedo para dizer que se dissiparam as pressões inflacionistas, os recentes dados económicos mais fracos do que o esperado ajudaram a aliviar os receios dos intervenientes de mercado – que têm estado preocupados com a possibilidade de o banco central subir os juros diretores, atualmente em mínimos históricos, se a inflação continuar a aumentar. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

