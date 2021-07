Tecnológicas impulsionam terceira sessão de ganhos em Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,07%, para se fixar nos 34.823,35 pontos. O seu recorde está nos 35.092 pontos e foi marcado na sessão do passado dia 10 de maio.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,20%, para 4.367,48 pontos. Isto depois de no passado dia 14 ter estabelecido um novo máximo histórico, nos 4.393,68 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,36% para 14.684,60 pontos. Na negociação intradiária de dia 14 chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 14.814,69 pontos.

As ações de crescimento – que são as cotadas que se considera terem possibilidade de desempenho superior à generalidade do mercado (devido ao seu potencial futuro), como é o caso das tecnológicas – contribuíram para o movimento positivo, com destaque para a Apple, Amazon, Facebook, Alphabet e Microsoft – devido à expectativa de que apresentem boas contas trimestrais na próxima semana.

"O mercado anda a oscilar entre a perspetiva de que o crescimento económico já quase atingiu o pico, pelo que é preciso comprar títulos que ‘fabricam’ o seu próprio crescimento, como é o caso das tecnológicas, e a perspetiva de que o crescimento económico vai prosseguir – valendo a pena, neste caso, deter títulos dos setores cíclicos [que são beneficiados com a expectativa de retoma da economia, como os financeiros, industriais] e ações de valor [classificadas como sendo as cotadas que negoceiam atualmente abaixo do seu real valor, pelo que têm potencial para vir a dar um maior retorno], comentou à Reuters o diretor de investimento da Lenox Wealth Advisors, David Carter.