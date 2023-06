Tecnológicas interrompem ganhos e levam Wall Street ao vermelho

O industrial Dow Jones avançou 0,28% para 33.666,04 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,38% para 4.267,62 pontos, descendo de máximos de nove meses. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,29% para 13.104,84 pontos.





Entre os principais movimentos de mercado estiveram tecnológicas como a Alphabet e a Microsoft, que perderam 3,78% e 3,09%, respetivamente.



Já a Coinbase avançou 3,2%, após ter tocado mínimos de sete meses esta terça-feira, pressionada por um processo da Securities and Exchange Commission (SEC), que alega que empresa está a incumprir regras financeiras há anos.

Wall Street abriu a sessão em terreno positivo, mas acabou por se pintar maioritariamente de vermelho, com as ações das tecnológicas a perderem impulso e a empurrarem o Nasdaq para perdas.Os investidores estiveram a liquidar posições antes de uma semana intensa em termos de dados económicos e política monetária. A 13 de junho é divulgada a inflação nos Estados Unidos, referente a maio, e nos dias 13 e 14 de junho realiza-se uma reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana.A influenciar a negociação esteve uma decisão de política monetária inesperada do Banco do Canadá, que optou por um incremento de 25 pontos base e que levantou questões sobre o que farão a Fed e do Banco Central Europeu na próxima semana.