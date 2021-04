Tecnológicas perdem gás com avanço da economia

O índice de tecnologia está a ter um desempenho abaixo do dos pares de Wall Street, com a diferença a ser uma das maiores dos últimos anos. A subida dos juros do Tesouro e a ideia de um regresso à normalidade têm levado os investidores a mudarem o foco.

