Tecnológicas quebram em Wall Street com receio de subidas dos juros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice industrial Dow Jones encerrou a somar 0,59% para 36.799,65 pontos, o que constituiu um máximo de fecho. Durante a sessão, tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.934,84 pontos, muito perto de galgar até ao patamar dos 37.000 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,06% para 4.793,55 pontos. O índice esteve a ganhar terreno até perto do final da sessão, tendo perdido fôlego nos minutos finais – e na negociação intradiária chegou mesmo a atingir o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,33% para se fixar nos 15.622,72 pontos. Na sessão do passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

A queda das tecnológicas acontece sobretudo devido aos receios de que a subida das taxas de juro nos EUA possa desvalorizar os lucros destas cotadas.

Na última reunião de política monetária do banco central norte-americano foi sinalizada a possibilidade de os juros diretores aumentarem três vezes este ano.

Também a subida dos juros da dívida soberana dos EUA esteve a pressionar as tecnológicas. Com efeito, o agravamento dos juros das obrigações intensifica os receios de haja muitas ações sobrevalorizadas, especialmente no setor tecnológico.

"Se os juros subirem mais, isso poderá pesar especialmente nas ações de grande crescimento do setor tecnológico, cujos dividendos têm uma baixa rendibilidade", explicou recentemente à Bloomberg um analista do ThinkMarkets, Fawad Razaqzada.