Tecnológicas recuperam e Wall Street tem primeira sessão de ganhos da semana

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, depois de três sessões consecutivas de queda, com as tecnológicas a animarem a negociação bolsista.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 20 de Maio de 2021 às 21:16







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a somar 0,55%, para se fixar nos 34.084,15 pontos. Isto depois de a 10 de maio ter estabelecido um máximo histórico nos 35.091,56 pontos e de ontem ter negociado abaixo dos 34.000 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,06%, para 4.159,12 pontos. No dia 7 de maio fixou um valor nunca antes atingido, nos 4.238,04 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,77% para 13.535,74 pontos. As tecnologias, que têm sido bastante castigadas pelos receios em torno de um aumento da inflação nos EUA e pela escassez de microchips, estiveram hoje a recuperar, sendo mesmo as que tiveram o melhor desempenho, dando assim alento ao restante mercado. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA atingiram na semana passada o nível mais baixo desde a pandemia, foi hoje divulgado – o que contribuiu para animar o sentimento dos investidores. O número de novos norte-americanos a solicitar aquele apoio estatal na semana passada caiu para 444.000 (o nível mais baixo desde 14 de março de 2020, sublinha a CNBC), quando na semana anterior tinha já descido para 478.000. Há três semanas que estes pedidos estão em queda, o que sugere que o crescimento do emprego acelerou este mês, refere a Reuters. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Tecnológicas recuperam e Wall Street tem primeira sessão de ganhos da semana









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.