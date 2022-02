Tecnológicas recuperam fôlego e animam Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,86% para 35.768,06 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,45% para 4.587,18 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,08% para 14.490,37 pontos.

A animar a negociação em Wall Street estiveram sobretudo as tecnológicas. Os investidore sestão a aproveitar as recentes quedas para comprar – o chamado ‘buy the dip’ –, especialmente as cotadas deste setor, que estavam com elevadas avaliações.

A Meta Platfforms, dona do Facebook e Instagram, foi um dos alvos desse "dip buying", depois de quatro dias consecutivos de queda a terem feito perder cerca de um terço da sua capitalização bolsista.

Na sessão desta quarta-feira, a Meta encerrou a ganhar 5,37% para 232 dólares.

Os investidores continuam também a digerir as contas que já foram reportadas. Cerca de 76% das 317 cotadas do S&P 500 que já apresentaram os seus resultados superaram em 6%, em média, as estimativas dos lucros.

Amanhã será a vez de o Twitter se confessar ao mercado.