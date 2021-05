Tecnológicas voltam a quebrar Wall Street com receios da inflação a pesarem

O Dow Jones fechou a ceder 0,16%, para se fixar nos 34.327,79 pontos. Isto depois de na passada segunda-feira, 10 de maio, ter fixado um novo máximo histórico nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,25%, para 4.163,29 pontos. No dia 7 de maio fixou um valor nunca antes atingido, nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,38% para 13.379,05 pontos.

Os números da inflação no país (que em abril ficaram acima do estimado) e os receios de que os preços prossigam em alta estão a assustar os intervenientes de mercado, preocupados com a possibilidade de a Fed poder vir a subir os juros diretores mais cedo do que o esperado para travar este ímpeto nos preços.

O índice tecnológico foi de novo o mais castigado, já que se tem revelado extremamente sensível aos receios em torno da inflação nos últimos meses.

Nas duas últimas sessões da semana passada, Wall Street conseguiu fechar no verde, mas isso não impediu os três índices de registarem a sua pior semana desde finais de fevereiro.