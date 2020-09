Tecnológicas voltam a vergar Nasdaq

Os principais mercados acionistas do outro lado do Atlântico encerraram com uma tendência mista, com o Dow e o S&P 500 em alta mas com o Nasdaq a ser penalizado uma vez mais pelo mau desempenho das tecnológicas.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt







... O Dow Jones fechou a somar 0,47% para 27.665,31 pontos, e o Standard & Poor's 500 avançou 0,05% para 3.340,97 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,60% para 10.853,55 pontos. As cotadas conhecidas como as vencedoras do fique em casa Apple, Amazon, Microsoft e Netflix abriram em alta, a tentar recuperar do movimento de sell-off registado nos últimos dias (a única pausa nas quedas deu-se na sessão de quarta-feira, 9 de setembro), mas acabaram por ceder aos receios dos investidores de que estejam demasiado valorizadas e terminaram no vermelho. Ainda assim, as quedas na maioria das tecnológicas não foram muito expressivas, já que na reta final da sessão as cotadas conseguiram ganhar algum fôlego e corrigir parte das desvalorizações. A Apple não conseguiu ter o mesmo ânimo e fechou a ceder 1,31% para 112 dólares. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

