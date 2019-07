Tensões comerciais e resultados pressionam Wall Street

O Dow Jones encerrou a ceder 0,42% para 27.219,79 pontos e o Standard & Poor’s 500 quebrou a fasquia dos 3.000 pontos ao recuar 0,65% para 3.984,42 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,46%, para 8.185,21 pontos.

As fricções comerciais entre Washington e Pequim continuam a provocar receios junto dos investidores, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que poderá impor mais tarifas à importação de produtos chineses.

Por outro lado, os resultados das cotadas norte-americanas estão a dar sinais mistos, o que suscita alguma preocupação entre os intervenientes do mercado acionista.

Os títulos do setor industrial lideraram as perdas, com a CSX Corp a cair mais de 10% depois de a menor previsão de vendas ter intensificado os receios de uma contração prolongada na área do transporte ferroviário.

O Dow Jones Transportation Average, barómetro do crescimento económico, registou a maior queda desde maio.

Também a gigante do aço Alcoa e a Netflix – que fornece um serviço de streaming de filmes e séries de televisão – cederam terreno antes da apresentação das suas contas.

Em contrapartida, o Bank of America negociou no verde - a somar mais de 1% - depois de anunciar os resultados trimestrais, com a sua divisão da banca de retalho a impulsionar os lucros para níveis recorde (ao passo que a unidade de trading registou uma descida das receitas).