Tensões EUA-China voltam a quebrar Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, a perderem mais de 1%, numa altura em que as fricções entre Washington e Pequim se intensificaram.

O Dow Jones encerrou a ceder 1,19% para 26.164,11 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,56% para 2.893,05 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,67% para 7.823,78 pontos.





Os novos episódios de tensões entre os Estados Unidos e a China estiveram a centrar as atenções dos investidores, tendo uma vez mais contribuído para os receios de que esteja mais distante um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo – o que penalizou a negociação em bolsa.