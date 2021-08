Tese de inflação transitória reforçada com novos dados. Há novos recordes nas bolsas dos EUA

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com exceção do Nasdaq, impulsionadas pelos dados da inflação dos EUA, que revelaram que os preços no consumidor se moderaram ligeiramente em julho.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 11 de Agosto de 2021 às 21:15







... O índice industrial Dow Jones terminou o dia a somar 0,62%, para 35.484,97 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão marcou um novo máximo histórico nos 35.501,16 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,25%, para 4.447,70 pontos, valor nunca alcançado num encerramento. Na negociação intradária tocou nos 4.449,44 pontos, nível nunca antes atingido. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite voltou uma vez mais a não conseguir acompanhar o movimento positivo dos seus pares de Wall Street e fechou a ceder 0,16% para 14.765,14 pontos. O seu máximo de sempre está nos 14.896,48 pontos e foi atingido na sessão de 5 de agosto. A impulsionar o Dow e o S&P 500 esteve facto de os dados da inflação nos EUA (que moderou em julho face ao mês anterior) terem acalmado alguns receios de que a Fed proceda em breve à retirada gradual dos estímulos monetários. Estes dados vêm sustentar a tese, há muito defendida pela Fed, de que o aumento da inflação observado no país era apenas transitório, sublinha a CNN Business. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

