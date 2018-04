Tesla dispara 5% em dia de recuperação em Wall Street

As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta esta terça-feira, 3 de Abril, depois da "sangria" no sector das tecnológicas que levou os principais índices norte-americanos a caírem mais de 2% na sessão de ontem.

Hoje, a recuperação desse sector está a impulsionar os ganhos e a levar o Nasdaq a subir 0,74% para 6.921,02 pontos no arranque da sessão. O índice industrial Dow Jones ganha 0,43% para 23.745,82 pontos e o S&P500 valoriza 0,38% para 2.591,74 pontos.

A contribuir para o optimismo estão ainda os títulos da Tesla, que disparam 5,02% para 265,15 dólares, a recuperar das fortes quedas recentes e a reagir aos dados sobre a produção e entregas da fabricante revelados antes da abertura do mercado. Apesar de a produção e das entregas terem ficado abaixo do esperado, o primeiro trimestre deste ano foi o mais produtivo da história da Tesla.

A empresa liderada por Elon Musk revelou que no primeiro trimestre produziu um total de 34.494 veículos, um aumento de 40% face aos três meses anteriores. Destes, 24.728 foram do Model S e Model X e 9.766 do Model 3. Já os veículos entregues totalizaram 29.980, dos quais 11.730 do Model S, 10.070 do Model X e 8.180 do Model 3, um valor abaixo do esperado (8.800).

Em relação aos últimos sete dias, a Tesla fabricou 2.020 carros do Model 3, abaixo da meta de 2.050 unidades fixada para a última semana de Março.

Além do desempenho das tecnológicas, os receios em torno da guerra comercial continuam a influenciar a negociação das bolsas.

O embaixador chinês nos Estados Unidos afirmou esta terça-feira que Pequim vai responder "na mesma proporção e escala" se Washington impuser novas tarifas sobre os produtos chineses. Segundo a Reuters, a administração Trump deverá publicar esta semana uma lista de bens daquele país que poderão ser sujeitos às novas tarifas dos Estados Unidos.

No sector das tecnológicas, a Alphabet valoriza 0,95% para 1.024,01 dólares, a Amazon ganha 2,20% para 1.403,00 dólares e a Netflix dispara 3,69% para 290,64 dólares. O Facebook, pelo contrário, recua ligeiros 0,19% para 155,13 dólares.