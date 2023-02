Tom "hawkish" da Fed leva Wall Street a fecho misto

Os principais índices de Wall Street terminaram a derradeira sessão da semana de forma mista, numa altura em que a manutenção de uma elevada taxa de inflação nos Estados Unidos, bem como discursos mais "hawkish" por parte da responsáveis da Reserva Federal norte-americana continuam a pesar nas bolsas.

O industrial Dow Jones subiu 0,39% para 33.826,69 pontos, enquanto o "benchmark" mundial por excelência S&P 500 desvalorizou 0,28% para 4.079,10 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,58% para 11.787,27 pontos.





Esta sexta-feira, o presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que estava favorável a uma subida de 25 pontos base na próxima reunião, para permitir "flexibilidade" à Fed na luta contra a inflação. Também a membro do conselho de governadores do banco central norte-americano, Michelle Bowman, argumentou que eram necessárias mais subidas das taxas de juro devido à elevada inflação."Se os investidores começarem a acreditar nas declarações da Fed de que as taxas de juro vão permanecer mais elevadas por mais tempo, podemos estar a olhar para um declínio significativo nas próximas semanas", começou por explicar o analista Matt Maley, da Miller Tabak+, à Bloomberg."Com o mercado acionista tão caro como está, uma mudança no pensamento dos investidores sobre temas como as taxas de juro ou liquidez é uma combinação perigosa", completou o responsável.