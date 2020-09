Tombo de 5% da Nos para mínimos de maio leva bolsa nacional ao tapete

CaixaBank e o o Bankia. Os dois bancos espanhóis comunicaram esta sexta-feira, 18 de setembro, que os conselhos de administração de ambas as instituições já aprovaram a operação, ficando definido que os acionistas do Bankia vão receber 0,68 ações do CaixaBank por cada ação que detêm.

O índice PSI-20 terminou esta última sessão da semana com uma queda de 0,80% para os 4.252,43 pontos, acompanhando o pessimismo no resto da Europa, num dia marcado por fortes quedas da Nos e também da Galp.No total, onze cotadas da praça portuguesa perderam fôlego nesta sexta-feira, com destaque para a desvalorização de 5,21% da Nos, para os 3,128 euros por ação, um mínimo desde maio deste ano. Hoje foram transacionadas cerca de 2,9 milhões de ações da empresa de telecomunicações, mais do dobro face à média diária dos últimos seis meses.A cair esteve também a petrolífera Galp, que registou uma queda de 3,59% para os 8,712 euros por ação, com o preço do Brent a desvalorizar apenas 0,05%, depois de quatro sessões consecutivas a valorizar.Também o Banco Comercial Português, liderado por Miguel Maya, se destacou pela negativa, com uma perda de 1,95% para os 9,07 euros por ação, um valor que se aproxima de mínimos desde maio deste ano.O setor da banca na Europa foi o que liderou as quedas entre todos os setores, no dia em que foi aprovada a fusão entre oO grupo EDP conseguiu fugir à tendência geral do índice. A EDP encerrou o dia estável nos 4,218 euros por ação e a EDP Renováveis subiu 3,17% para os 14,34 euros por ação.Em termos semanais, a bolsa nacional perdeu cerca de 1%, depois de na anterior ter conseguido valorizar, pressionada sobretudo pelo tombo semanal de 9% da Nos.Pela positiva, destacou-se a Novabase com um ganho de 11% e da Corticeira Amorim, que valorizou 5% nesta semana.