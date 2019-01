Travagem da China não chega à bolsa nacional. Retalho leva PSI-20 a máximo de três meses

A bolsa nacional fechou em alta, contrariando a tendência negativa das praças europeias, que foram penalizadas no arranque da semana pelos dados que confirmam a travagem acentuada da economia chinesa.

O PSI-20 fechou a subir 0,38% para 5.087,36 pontos, com 11 cotadas em alta e sete em queda. O índice português subiu pela terceira sessão consecutiva e atingiu um novo máximo desde 10 de outubro do ano passado. Desde o início do ano o PSI-20 já acumula um ganho de 7,5%, um dos saldos anuais mais fortes da Europa.

Num dia em que Wall Street não negoceia devido a feriado, as praças europeias fecharam no vermelho, penalizadas sobretudo pelos dados vindos da China. A segunda maior economia do mundo cresceu em 2018 ao ritmo mais baixo dos últimos 28 anos, segundo os dados oficiais divulgados esta segunda-feira, 21 de janeiro. Contudo, os números da indústria e do retalho em dezembro sinalizam uma melhoria do outlook da economia chinesa, o que acabou por limitar as perdas. O Stoxx600 perde menos de 0,5%.

O FMI atualizou hoje as estimativas para a economia mundial, tendo reduzido as perspetivas devido sobretudo à Zona Euro, que deverá crescer ao ritmo mais reduzido desde 2014.

Na bolsa nacional foram as empresas de retalho que estiveram em evidência, com a Jerónimo Martins e a Sonae a beneficiarem de notas de research diferentes, tendo marcado as maiores subidas do índice.

A dona do Pingo Doce valorizou 3,72% para 12,55 euros, depois de o Deutsche Bank ter melhorado a recomendação da cotada para "comprar". A Sonae SGPS ganhou 2,02% para 0,9085 euros, depois de o Haitong ter subido o preço-alvo da dona do Continente para 1,30 euros (potencial de 46%).

Ainda a impulsionar o PSI-20, os CTT somaram 1,04% para 3,096 euros no dia e que a nacionalização da cotada regressou ao debate político pela mão do PS.

A limitar os ganhos esteve a EDP, que cedeu 1,04% para 3,043 euros, bem como a Navigator, que caiu 0,72% para 4,12 euros.