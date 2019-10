Travão do BCP não impede ganho ligeiro do PSI-20

A inflação, os gastos dos consumidores e a atividade industrial sinalizaram um arrefecimento da economia norte-americana, o que reforça a convicção de que a Fed deverá cortar novamente a taxa de juro diretora na próxima reunião de 29 e 30 de outubro.

Numa recente nota publicada pelo Bank of America , os analistas disseram que Powell estava a ser pressionado para voltar a cortar os juros. Para além da habitual pressão de Donald Trump, os recentes dados industriais e uma forte queda nas ações neste início de trimestre estão a encurralar a Fed.

Adiantaram que os mercados aumentaram a probabilidade de um novo corte para 75%, quando no início da semana essa hipótese rondava os 40%.



Por cá, o BCP cai 0,37% para os 19 cêntimos por ação, depois de ter terminado o dia de ontem com uma forte valorização de 4%. Isto porque o Tribunal de Justiça Europeu deu razão aos clientes no caso da conversão de créditos na Polónia, mas decidiu que serão os tribunais locais a decidirem, caso a caso, sobre as cláusulas consideradas abusivas. O processo está, contudo, longe de estar fechado.



Do lado dos ganhos, está a Galp que valoriza 0,79% para os 13,36 euros por ação, num dia em que o preço do petróleo sobe. O Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, avança 0,26% para os 57,86 dólares por barril, mas encaminha-se para a maior queda semanal desde julho deste ano.



A subir está também a Nos, que ganha 0,50% para os 5,07 euros e os CTT com uma subida de 1,04% para os 2,130 euros.