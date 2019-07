Tréguas comerciais dão novo recorde ao S&P 500

O Dow Jones fechou a subir 0,44% para 26.717,43 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 0,77% para 2.964,33 pontos.

A meio da sessão, o S&P 500 marcou um máximo de todos os tempos, ao tocar nos 2.977,93 pontos. Isto depois de em junho ter marcado o seu melhor mês desde janeiro, a recuperar da derrocada de maio. Já o Dow continua a rondar o valor mais alto de sempre, que marcou a 3 de outubro do ano passado nos 26.951,81 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,06% nesta segunda-feira, para se fixar nos 8.091,16 pontos. O máximo histórico do índice foi marcado no passado dia 29 de abril, nos 8.176,08 pontos.

Os investidores aplaudiram as tréguas firmadas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Na reunião que tiveram no sábado em Osaka (Japão), à margem da cimeira do G20, os dois responsáveis corresponderam às expectativas ao anunciarem tréguas por tempo indeterminado, travando assim a imposição de novas tarifas aduaneiras.

Os ganhos em Wall Street acabaram por ter menos impulso devido à atividade industrial dos EUA, cujos dados revelaram que desacelerou em junho.

A contribuir para um novo recorde do S&P 500 estiveram sobretudo as fabricantes de chips, depois de Trump ter concordado em recuar no boicote às empresas norte-americanas que fornecem a gigante tecnológica chinesa Huawei.