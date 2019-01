Trump diz que fortes quedas das ações foram “uma pequena anomalia”

O presidente dos Estados Unidos considera que o pior mês em Wall Street desde 2009 foi "uma pequena anomalia" e que as acções vão subir assim que negociar acordos comerciais com a China e outros países.

Reuters

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump considerou esta quarta-feira, 2 de janeiro, que as fortes quedas das ações norte-americanas em dezembro foram uma "pequena anomalia", e que os mercados vão recuperar assim que negociar acordos comerciais com a China e outros países.



"Tivemos uma pequena anomalia no mercado de ações no mês passado, mas ainda está a subir" desde as eleições, referiu Trump durante uma reunião do governo na Casa Branca.



De acordo com a Bloomberg, o presidente dos Estados Unidos calculou a subida desde as eleições de novembro de 2016 em 30%. Contudo, desde o dia 8 desse mês – dia em que Trump venceu as presidenciais – o Dow Jones acumula uma valorização de 27,3%, o Nasdaq de 32,3% e o S&P500 de apenas 17,3%.



O líder da Casa Branca mostrou-se ainda otimista em relação aos progressos nas relações com Pequim, dizendo que as negociações com vista a um acordo comercial estão a correr muito bem.



Há precisamente uma semana, a 26 de Dezembro, Donald Trump também falou sobre o mercado de ações, sublinhando que as fortes descidas – o S&P500 acumulava uma queda de quase 8% em quatro sessões – representavam uma grande oportunidade para investir.



"Temos empresas – as maiores do mundo, que estão a ter um grande desempenho", disse o presidente dos Estados Unidos aos jornalistas na Casa Branca. "Têm apresentado números recorde. Pelo que penso que esta é uma tremenda oportunidade para comprar. É mesmo uma grande oportunidade para comprar" ações, afirmou Trump.