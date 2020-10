Trump recua na decisão de não atribuir mais estímulos até às eleições? Wall Street aplaude

O Dow Jones encerrou a somar 1,91% para 28.303,46 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,74% para 3.419,45 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,88% para 11.364,60 pontos.

Os principais índices de Wall Street recuperaram depois de Donald Trump parecer ter recuado na decisão de não serem negociados novos estímulos à economia antes das presidenciais de 3 de novembro - dando ideia de que, pelo menos setorialmente, poderão avançar algumas ajudas.

O presidente norte-americano declarou ontem ao final do dia que tinha decidido interromper as conversações com os democratas com vista a um novo pacote de estímulos à economia, acusando a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de não estar a negociar de boa fé. O chefe da Casa Branca disse que só depois das eleições presidenciais é que seriam retomadas as negociações, o que abalou as bolsas nos EUA.

Mas entretanto, algumas horas depois, Trump disse que o Congresso deve alargar rapidamente 25 mil milhões de dólares em novas ajudas salariais às companhias aéreas norte-americanas que estão a colocar em licença milhares de trabalhadores numa altura em que as viagens de avião continuam a ser fortemente afetadas pela pandemia de covid-19.

Esta abertura para mais estímulos deixou os investidores na expectativa de que possam ser aprovadas mais ajudas nos EUA antes das eleições, ao contrário do que o presidente norte-americano tinha inicialmente sinalizado.

As potenciais ajudas às transportadoras aéreas criam então a expectativa de que haja estímulos adicionais ainda este mês, ainda que isoladamente, o que animou hoje a negociação em Wall Street.

O facto de a Fed ter assumido mais estímulos orçamentais nas suas previsões também trouxe mais otimismo aos mercados.

Destaque, na sessão desta quarta-feira, para a Chevron, que superou a Exxon como maior petrolífera norte-americana por valor de mercado.

A Chevron fechou a somar 2,03% para 73,78 dólares, com uma capitalização bolsista de 142,03 mil milhões de dólares, ao passo que a ExxonMobil ganhou 0,42% para 33,50 dólares – com um "market cap" de 141,65 mil milhões de dólares.