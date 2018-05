UBS vê lucros a gerar retornos de 10% nas acções

A sua opinião

mais votado Com o “Credo na Boca”… Há 1 hora Ainda pesa no inconsciente do Povo Americano o dia 24 de Outubro de 1929,

a 5ª feira negra do crash de Wall Street.

Dois dias antes o New York Times tinha escrito em título:



“Fisher says prices of stocks are low .Sees no cause for slum”



E em desenvolvimento:



“Even in the presente high market the price of stocks have not yet cught up with their real values, according to professor Irving Fisher, head of the department of economics at Yale University”



Recordei-me hoje de tal no ginásio ao romper da aurora,

ao constatar que o meu cuidadosamente carpinteirado modelo de “Market Timing”,

constituído por um “ensemble” dos mais significativos indicadores e periodicamente calibrado,

estava-me a aconselhar ontem uma exposição a ativos de risco

da ordem de uns ainda otimistas 50 %.



Não repudiarei o conselho, mas sempre, sempre com o... “Credo na Boca”!



Re: Mas alguem liga ao que estes dizem? Há 26 minutos De facto os únicos que tem a certeza de ganharem na Bolsa são os intermediários,

como eloquentemente foi referido no clássico:



“Where are the Customers' Yachts? Or, A Good Hard Look at Wall Street”, de Fred Schwed



Isto não significa que Gestoras de Fundos como a UBS e outras,

não possam ser, muito mais do que criadoras de “tachos” ou de angariadoras de Comissões,

entidades que realmente criam Valor para os Investidores,

principalmente desde que sejam para tal estimuladas e/ou forçadas

preferencialmente por um clima de concorrência intenso, e, se tal não acontecer por Reguladores/Supervisores

que plenamente justifiquem a Comissão que os Investidores lhes são obrigados a pagar,

com a justificação de defenderem rigorosa, dinâmica e empenhadamente os seus interesses,

e os interesses da Sociedade e do País a que dizem respeito.



RE: General Ciresp Há 44 minutos A Bolsa, “General”, pode ser o mais eficaz e democrático instrumento ao dispor dos cidadãos para determinarem a alocação de recursos, de acordo com um consenso das suas aspirações e desejos.

Teoricamente e com um Homem perfeito, não marcado por um passado de milhões de anos na luta pela sobrevivência, poderia haver outra solução melhor que a Bolsa.

Na prática a História convenceu-me, com algum desgosto e frustração à mistura, não ser assim.

Escrevo com conhecimento de causa e tristeza porque cheguei a ser entusiasmado adepto

de algumas belas utopias, e a sonhar com um outro tipo de Mundo e de Sociedade.



Um abraço e um bom dia para Ti.



Mas alguem liga ao que estes dizem? Há 1 hora Claro que quem vende fundos vem assegurar que os fundos que vende vão gerar retornos interessantes. Os unicos que de certeza vão ganhar são eles, cobrando as comissões de quem compra os seus fundos. O resto, eles sabem lá.

