Vacina da Moderna dá recordes ao Dow e aproxima-o dos 30.000 pontos

O Dow Jones terminou o dia a somar 1,60% para 29.950,44 pontos, um recorde de fecho, tendo estado muito perto (quando tocou, a meio da sessão, num máximo histórico de 29.964,29 pontos) de atingir os 30.000 pontos pela primeira vez na sua história.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,16% para 3.626,91 pontos – naquele que também foi um recorde de fecho – e durante a sessão tocou nos 3.628,51 pontos, muito perto do máximo de sempre atingido no passado dia 9 nos 3.645,99 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,80% para se fixar nos 11.924,13 pontos.

Depois do grande impulso bolsista, há uma semana, após a Pfizer avançar com notícias promissoras sobre a vacina contra o coronavírus que está a desenvolver em parceria com a BioNTech e que tem uma eficácia superior a 90%, hoje foi a vez de a Moderna divulgar que a sua vacina experimental se revelou 94,5% eficaz no combate à covid-19.

Estas notícias animaram os investidores, já que uma vacina – se bem que haja cautela quanto à rapidez com que poderá ser distribuída – promoverá a reabertura total das economias, atualmente impactadas por muitos confinamentos parciais decorrentes do forte aumento de casos de covid-19.

Há dezenas de outras potenciais vacinas em desenvolvimento, e os resultados promissores dos testes da Moderna e da Pfizer sugerem que as vacinas poderão ser uma maneira eficaz de combater o vírus. Ambas as vacinas requerem a administração de duas doses.

"Parece seguro dizer que os investidores estão a sentir-se mais ávidos do que receosos", refere a CNN Business.





É isso mesmo que revela o índice da CNN Business que rastreia o estado de espírito do mercado. O Índice do Medo & Avidez da CNN Business, que mede sete barómetros do sentimento do investidor, está firmemente em território "ávido" e não muito longe do patamar "extremamente ávido".

O índice funciona da seguinte forma: cada um dos sete indicadores é igualmente ponderado e mensurado em comparação com o seu recente desempenho. A pontuação agregada destas ponderações é depois compilada numa classificação "Fear & Greed", que vai de 0 a 100, com os números mais baixos a indicarem medo e os mais altos a sinalizarem avidez. Neste momento, está nos 69.