Vacina desconfina ações mais penalizadas

A expectativa de um regresso à normalidade, com a chegada de uma vacina, impulsionou fortemente os mercados acionistas globais. Mas o impacto positivo não é transversal a todas as empresas. As mais penalizadas na pandemia deverão liderar as subidas.

