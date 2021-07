Variante Delta assusta Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, com a variante Delta do coronavírus a suscitar receios e a convidar à prudência.



Negócios 08 de Julho de 2021 às 21:20







... O índice industrial Dow Jones encerrou a sessão desta quinta-feira a ceder 0,75%, para se fixar nos 34.421,93 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,86%, para 4.320,82 pontos, naquela que foi a maior queda em quase três semanas. Isto depois de ontem ter atingido um máximo histórico nos 4.361,88 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,72% para 14.559,78 pontos. Na negociação intradiária de ontem tocou no valor mais alto de sempre: 14.755,33 pontos. A pressionar a negociação bolsista de hoje estiveram sobretudo os receios relacionados com o avançar da variante Delta da covid-19. Os investidores receiam que, neste cenário, a retoma económica global possa começar a desacelerar. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Variante Delta assusta Wall Street









