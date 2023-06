Venda de ações da SpaceX pode avaliar empresa em 150 mil milhões de dólares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SpaceX, fundada e liderada por Elon Musk – que é também CEO da Tesla e dono do Twitter –, quer vender ações "insider" a um preço que poderá elevar a sua avaliação para cerca de 150 mil milhões de dólares, refere a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

As chamadas "insider shares" são as ações detidas pelos administradores e funcionários de uma empresa, bem como por alguns grandes investidores (institucionais incluídos) que detêm posições de controlo ou assento no conselho de administração e ainda por fundações detidas pela empresa.

A empresa norte-americana dedicada à exploração espacial está a pensar avançar, pelo menos inicialmente, com uma oferta de venda de ações no valor de 750 milhões de dólares, segundo as mesmas fontes – que dizem que a SpaceX está a pedir mais de 80 dólares por cada título.

Uma avaliação de 150 mil milhões de dólares comparará com os 137 mil milhões a que a empresa estava avaliada em janeiro, quando a SpaceX angariou 750 milhões de dólares junto dos investidores.

A SpaceX tem cerca de cinco mil milhões de dólares em dinheiro no seu balanço, de acordo com as mesmas fontes.