Vendas a retalho nos EUA animam Wall Street

O índice industrial Dow Jones terminou a somar 0,15%, para 36.142,22 pontos. Na segunda-feira da semana passada tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a ganhar 0,39% para 4.700,90 pontos. Durante a sessão, estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.714,95 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,76% para se fixar nos 15.973,85 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira atingiu um máximo histórico, nos 16.053,39 pontos.

As vendas a retalho de outubro, nos EUA, registaram o maior aumento desde março, com os resultados de gigantes do setor – como a Walmart e a Home Depot – a revelarem uma procura robusta, mesmo com a inflação a diminuir o poder de compra.





"Depois de uma semana de consolidação que acabou sem grande alteração, não obstante a queda mais pronunciada na terça e quarta-feira passadas, os investidores voltaram ao mercado sem entusiasmo no sentido de empurrar os índices para qualquer dos lados", sublinha Marco Silva, analista da ActivTrades, na sua análise diária.

Wall Street abriu a "navegar num mar sem vento, que deixou o mercado praticamente no mesmo local onde tinha começado o dia", mas a situação mudou com os dados das vendas a retalho nos EUA, que foram ocatalisador que faltava para que os touros decidissem pegar no mercado, acrescentou.