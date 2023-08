Vermelho domina em Wall Street. Só Nasdaq escapa

4.387,55

Os analistas e investidores estão confiantes quanto aos resultados da fabricante de semicondutores, prevendo que as receitas superem as previsões dadas pela empresa há três meses.

As bolsas norte-americanas fecharam maioritariamente com perdas, depois de um arranque em terreno positivo à boleia das tecnológicas. A pesar na negociação esteve sobretudo o setor da banca, que foi o que mais desvalorizou no S&P 500, um dia depois de a agência de notação financeira S&P ter baixado o "rating" de alguns bancos norte-americanos.O índice de referência S&P 500 cedeu 0,28% parapontos e o industrial Dow Jones recuou 0,53% parapontos. Só o tecnológico Nasdaq Composite fechou o dia com ganhos, embora ligeiros. O índice subiu 0,06% parapontos.A Nvidia, que ontem rematou a sessão com ganhos de mais de 8%, perdeu 2,70% paraesta terça-feira, um dia antes de apresentar as contas do último trimestre."As expetativas estão a ficar extremamente elevadas", alertou Matt Maley, da Miller Tabak, em declarações à Bloomberg, acrescentando que quanto mais altas mais difícil são de superar. "Com a contínua subida das "yields" das obrigações, será essencial para a Nvidia reportar resultados e um 'guidance' espetaculares", disse.A apresentação de contas da Nvidia e o discurso do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira, são dois dos momentos mais esperados pelos investidores esta semana. No que ao presidente do banco central norte-americano diz respeito, a expectativa é de que as suas palavras ofereçam pistas sobre os próximos passos da Fed em termos de política monetária. Isto numa altura em que o mercado já começa a dar como certo que as taxas de juro vão manter-se altas durante mais tempo.