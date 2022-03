Volatilidade abala Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A volatilidade continuou a dominar a negociação dos mercados a nível mundial, numa altura em que os investidores avaliam os mais recentes desenvolvimentos geopolíticos.

O índice industrial Dow Jones foi o único que conseguiu escapar ao vermelho, mas também não subiu – acabou por ficar inalterado face a sexta-feira, nos 32.945,24 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 0,74% para 4.173,11 pontos. O S&P está a negociar no valor mais baixo desde junho e deslizou para o território da "cruz da morte" – em análise técnica, é um padrão que pressagia uma debilidade adicional.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma descida de 2,04% para 12.581,22 pontos.

Os índices chegaram a estar a ganhar em torno de 1%, mas a suspensão da nova ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia acabou por abalar o otimismo e fez inverter a tendência altista que se observava em Wall Street.

As cotadas da energia lideraram as quedas, num dia em que os preços do petróleo chegaram a estar a afundar mais de 8%.

Também as tecnológicas cederam terreno, pressionadas pela subida dos juros da dívida. As empresas deste setor caem porque os seus investimentos estão super alavancados em dívida – e subida dos juros tem impacto nos seus resultados e na capacidade de continuarem a distribuir bons dividendos.