Volatilidade ao rubro em Wall Street. Bolsas sobem timidamente, à espera da Fed

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,20% para 33.128,79 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,22% para 12.563,76 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a ganhar 0,48% para 4.175,48 pontos.

Os índices de Wall Street viveram mais uma sessão de forte volatilidade e nos minutos finais de negociação oscilaram entre o verde e o vermelho até estabilizarem no fecho.

Os operadores estão à espera da decisão de política monetária da Fed, que será anunciada amanhã (às 19h de Lisboa). Estima-se que a Fed vai endureça ainda mais o seu posicionamento agressivo para combater a inflação e decida subir os juros diretores em 50 pontos base.

Na reunião de março, o banco central elevou a taxa dos fundos federais pela primeira vez desde 2018, num aumento de 25 pontos base.

Os investidores aguardam por sinais da Fed, para perceberem se conseguirá fazer uma aterragem suave, baixando a inflação mas sem desencadear uma recessão.

As cotadas mais sensíveis à evolução da economia, como as produtoras de "commodities" e os bancos, lideraram os ganhos. Já as tecnológicas estiveram entre os desempenhos menos risonhos do dia.