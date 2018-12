Volatilidade voltou a ser a palavra de ordem em Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,33% para 23.062,40 pontos e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,12% para 2.485,74 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,08% para 6.584,52 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em alta e se tivessem conseguido manter a tendência até ao encerramento seria um feito, já que marcariam uma valorização durante três sessões seguidas, algo que não aconteceu este mês.

A volatilidade continuou a ser a palavra de ordem, numa altura em que pairam muitas incertezas – o que leva a que os investidores sejam mais cautelosos.

"Enquanto o mercado continuar a ter receio de uma recessão, das implicações de uma guerra comercial EUA-China e das imprevisíveis tomadas de decisão na Casa Branca, continuaremos a assistir a uma grande volatilidade", comentou à CNN o director de investimento da Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

A CNN, aliás, denominou de "semana louca" em Wall Street aquilo a que se assistiu nas últimas jornadas.

Depois de uma forte queda na segunda-feira, e da pausa na negociação no Dia de Natal, as bolsas norte-americanas registaram fortes subidas na quarta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 a registarem os maiores ganhos de sempre em termos de pontos.

Ontem, a jornada foi quase toda no vermelho, mas na última hora de negociação o sentimento virou e a tendência inverteu para terreno positivo. E o movimento de subida manteve-se na abertura desta sexta-feira, mas não se aguentou até ao fecho da negociação.

As bolsas costumam terminar o mês de Dezembro com ganhos, mas este não é um Dezembro comum. Aliás, Wall Street pode ainda marcar o pior Dezembro desde 1931 (período de plena Grande Depressão).

Dezembro foi também o mês em que o Nasdaq Composite entrou em "bear market" (quando perde pelo menos 20% face ao último máximo) e o S&P 500 esteve por um triz para entrar no mesmo caminho.

Actualmente, o Dow e o S&P 500 estão em território de correcção, que é quando ocorre uma queda de pelo menos 10% face ao último máximo.