Wall Street a caminho de fechar o ano com 100 mil milhões em trading

Os cinco maiores bancos de investimento dos Estados Unidos devem fechar o seu primeiro ano com 100 mil milhões de dólares em receitas de trading em mais de uma década. Em apenas três trimestres, já geraram quase 84 mil milhões, mais do que em qualquer ano completo desde 2010.





Operadores de sell-side trabalharam a um ritmo acelerado enquanto os mercados afundavam no início das paralisações provocadas pela pandemia, antes de embarcarem numa forte recuperação.





Os ganhos com negociações desde o início da pandemia ajudaram a compensar a desaceleração em unidades de consumo nos maiores bancos dos EUA, onde as provisões para perdas com empréstimos se acumularam no primeiro semestre.





As unidades de mercado de capitais "têm sido realmente o ponto positivo em termos de receita desde o início da pandemia", disse Jeff Harte, analista de bancos da Piper Sandler, em entrevista à Bloomberg Television. "Os resultados têm sido muito bons, pelo menos dos grandes bancos."









JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley aumentaram a receita de trading em mais de 20% pelo terceiro trimestre consecutivo. Os totais não foram tão surpreendentes como no segundo trimestre, que foi um recorde para as unidades de trading e de fusões e aquisições de Wall Street, mas ajudaram o Goldman a registar um lucro recorde por ação e o Morgan Stanley a divulgar o segundo maior lucro de todos os tempos.