Wall Street a caminho de nona semana de ganhos

Os principais índices do outro lado do Atlântico ganharam terreno neste arranque de semana, continuando a ser sustentados pela expectativa de que a Reserva Federal norte-americana comece a cortar os juros diretores já em março do próximo ano.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,43% para 37.545,33 pontos, a rondar assim os máximos de sempre. Na sessão de 19 de dezembro, o Dow marcou um máximo histórico de 37.562,83 pontos na negociação intradiária e também estabeleceu um recorde de fecho, nos 37.557,92 pontos.



Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,42% para 4.774,75 pontos nesta segunda-feira e o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida de 0,54% para se fixar nos 15.074,57 pontos.

Na semana passada, os três índices registaram a oitava semana consecutiva de ganhos. No caso do "benchmark" mundial, foi a maior série seguida de valorizações semanais dos últimos seis anos, enquanto no caso do tecnológico Nasdaq e do industrial Dow Jones isso não acontecia desde inícios de 2019.

Em destaque na sessão de hoje esteve a Intel, que fechou a somar 5,21% para 50,5 dólares por ação. Isto no dia em que o governo israelota acordou a concessão de um subsídio de 3,2 mil milhões de dólares à tecnológica para uma nova fábrica de microchips (no valor de 25 mil milhões de dólares) que planeia construir no sul daquele país.